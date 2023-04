Renatinho chega e se diz preparado para ajudar o Amazonas na Série C

Manaus/AM - Após a euforia do primeiro título amazonense da história, o Amazonas FC virou a chave para a temporada de estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira (27), o clube anunciou as chegadas do goleiro Edson Mardden e do meia Renatinho. Outro contratado foi o zagueiro Maycon, ex-Noroeste-SP.

Com 10 anos de futebol asiático no currículo, Renato Ribeiro Calixto Aguiar, o Renatinho, tem 34 anos e nasceu em Cardoso (SP). Ele chega à Onça-pintada após disputar a Série B de 2022 pelo Tombense e passar por Ponte Preta, Guangzhou R&F-CHI, Tianjin Tianhai-CHI, Kawasaki Frontale-JAP, Atlético Goianiense, Coritiba, Londrina e Ituano ao longo da carreira.

Ele já treina com o grupo há algumas semanas, está ambientado e à disposição do técnico Rafael Lacerda após ter sido regularizado no BID da CBF. Renatinho pode atuar tanto centralizado, quanto pelos lados do campo, e não escondeu a satisfação da chegada ao clube amazonense, que vai disputar a terceirona pela primeira vez na história.

Nos dias que antecedem a largada na Série C, o Amazonas deve ter novas movimentações de saídas e chegadas no elenco. Na próxima quarta-feira (3), às 18h (de Manaus), no estádio Augusto Bauer, a Onça debuta na competição ao visitar o Brusque, em Santa Catarina, para a primeira atuação na região Sul do país.