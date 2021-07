Renata Silveira é 1ª mulher a narrar jogo da seleção masculina de futebol em Olimpíadas

Ela também ficou entre as três selecionadas para narrar o Mundial da Rússia, em 2018, pelo canal Fox Sports. Renata tem 31 anos e passou a fazer parte do time do SporTV em março deste ano.

Renata Silveira começou a carreira em 2014, ao vencer o concurso Garota da Voz, da Rádio Globo, e também foi a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo no Brasil.

O time brasileiro vai jogar contra a Costa do Marfim, pela segunda rodada do torneio olímpico em Tóquio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.