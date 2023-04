Remanescente, Reynaldo projeta estreia em casa e reencontro com a torcida

Manaus/AM - O Manaus FC vive os últimos dias de preparação para iniciar a quarta temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia acontece na próxima terça-feira (2), diante do Náutico, às 20h30, na Arena da Amazônia. Após quedas prematuras no Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Copa Verde, o Gavião do Norte tem na terceirona a oportunidade de tentar salvar a temporada.

Remanescente da temporada de 2022 e da recente reformulação no elenco, Reynaldo se firmou na meta titular do Manaus em 2023. Diante do Timbu, o goleiro deve igualar a marca dos 12 jogos que fez ao longo de todo o ano passado. O arqueiro comentou como os insucessos foram digeridos no clube, com diversas mudanças, e projetou a volta oficial aos gramados.

Desde que iniciou a intertemporada, que vai totalizar 45 dias desde a eliminação no Estadual, o técnico Higo Magalhães teve dois amistosos para tentar dar um ritmo de jogo à equipe e implementar seu estilo de jogo, contra Nacional e Princesa do Solimões. No primeiro jogo, vitória por 2 a 0 na Colina. Já no segundo, em Manacapuru, empate sem gols.

Para ter novamente o torcedor perto na retomada da temporada, a diretoria esmeraldina não mediu esforços para alterar o horário do jogo contra o Náutico e facilitar a logística de todos. A confiança e adesão da torcida neste momento são fundamentais para uma boa arrancada na Série C, que promete ser uma das mais complicadas dos últimos anos. Reynaldo aposta que o apoio vindo das arquibancadas não vai faltar.