Nilton Lins

Relembre as conquistas da Libertadores pelo Flamengo, primeiro tetra brasileiro

Por Folha de São Paulo

29/11/2025 20h06
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (29), o Flamengo bateu o Palmeiras por 1 a 0 no Monumental de Lima, no Peru, gol de Danilo, e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores.

O Flamengo venceu anteriormente em 1981, 2019 e 2022.

Relembre abaixo as conquistas anteriores do time brasileiro mais vitorioso da Libertadores.

1981

O primeiro título do Flamengo na Libertadores contou com papel decisivo de Zico. O Galinho de Quintino foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 no jogo de ida da decisão, contra o Cobreloa, do Chile, no Maracanã.

Na volta, o Cobreloa venceu por 1 a 0, com o regulamento da época prevendo um jogo desempate. No terceiro encontro, no Centenário, em Montevidéu, o Flamengo venceu por 2 a 0, com dois gols de Zico, artilheiro da competição, com 11 bolas na rede.

Classificado ao Intercontinental, o rubro-negro teve atuação dominante no triunfo por 3 a 0 contra o Liverpool, em Tóquio, gols de Nunes (duas vezes) e Adílio.

2019

O segundo título do Flamengo ficou marcado pela virada já nos acréscimos protagonizada pelo atacante Gabigol contra o River Plate, da Argentina.

Em jogo também realizado no Monumental de Lima, no Peru, o rubro-negro comandado pelo técnico português Jorge Jesus viu o time adversário abrir o placar logo aos 14 minutos da primeira etapa, com o atacante colombiano Borré --hoje defendendo as cores do Internacional.

O gol de empate viria apenas aos 44 minutos do segundo tempo, com Gabigol apenas empurrando para o fundo da rede após cruzamento de Arrascaeta. Três minutos depois, o atacante venceu disputa com dois defensores argentinos dentro da área e bateu forte para o gol, sem chance de defesa para Franco Armani. O atacante terminou como artilheiro da competição, com nove gols.

No Mundial de Clubes da Fifa, o Flamengo acabou superado na final pelo Liverpool, com o único gol do jogo marcado por Roberto Firmino, na prorrogação.

2022

Após perder a decisão do ano anterior para o Palmeiras, o Flamengo alcançou o tricampeonato em uma final brasileira contra o Athletico Paranaense, no Monumental de Guaiaquil, no Equador.

O time paranaense começou melhor a partida, mas viu o zagueiro Pedro Henrique ser expulso no fim do primeiro tempo, após entrada forte em Ayrton Lucas. Poucos minutos depois, com a defesa do Athletico ainda desorganizada, Gabigol recebeu assistência de Everton Ribeiro para definir o placar. Pedro foi o artilheiro, com 12 gols.

No Mundial de Clubes da Fifa, o Flamengo acabou eliminado na fase semifinal, diante do saudita Al Hilal. Venceu o Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar.

