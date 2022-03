Refugiada ucraniana vence Maratona de Jerusalém e diz que corre pela "paz mundial'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas poucas semanas depois de fugir da guerra na Ucrânia, Valentyna Kiliarska venceu a Maratona de Jerusalém de 2022, nesta sexta-feira (25).

A refugiada ucraniana deixou o seu país por causa da invasão russa, que começou no mês passado, e se estabeleceu na Polônia, longe do marido, que ficou no país natal para lutar na guerra.

Valentyna foi a primeira mulher entre 25 mil participantes a cruzar a linha de chegada, com o tempo de 2h45min54seg, menos de 10 minutos após o vencedor geral.

Pouco depois de terminar a corrida, ela pendurou as bandeiras ucranianas e israelenses em seus ombros.

"Foi uma maratona muito difícil com vento forte, mas conseguimos. Depois de 20 quilômetros houve uma subida difícil, mas era um lugar lindo. Esta é minha primeira vez em Israel", disse à Reuters após a vitória.

"Temos uma situação difícil na Ucrânia e eu corro pela paz. Desejo paz não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo, por um futuro melhor para nossos filhos. Espero que muito em breve tudo esteja terminado e nós rimos e sorrimos novamente", disse a ucraniana sobre a guerra.

Segundo o jornal britânico The Mirror, Assaf Shaken, gerente digital da maratona, disse que a casa de Kiliarska na Ucrânia foi bombardeada.

"Ontem eu me encontrei com ela pela primeira vez. Ela me disse que sua casa em Mariupol foi bombardeada, seu marido está na linha de frente em vez de correr com ela e ela não treinava há um mês. Eu disse a ela para correr com ela coração e isso a levaria à linha de chegada.

"Hoje ela terminou a maratona em primeiro lugar na seção feminina. Toda a mídia israelense estava cheia de artigos sobre ela, que agora é uma estrela internacional. Ela chorou de emoção e não parou de nos agradecer pela oportunidade que lhe demos."