Reformulação do Fluminense amplia opções para 'quebra-cabeça' de Abel

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com comissão técnica e elenco reformulado, o Fluminense inicia a temporada como uma incógnita dentro das quatro linhas. O primeiro teste do time tricolor em 2022 será nesta quinta-feira (27), contra o Bangu, no estádio Luso-Brasileiro, a partir das 20h30.

Velho conhecido da torcida, Abel Braga retorna ao clube pelo qual venceu o Campeonato Brasileiro com a promessa de surpreender. Opções para isso não faltam. O clube das Laranjeiras foi ativo na janela de transferência e anunciou nada menos que oito reforços, tendo novos nomes em todos os setores.

"Eu tenho muita consciência do que é isso aqui. E o atleta também tem que ter, isso é muito importante. O Fluminense está completo enquanto estrutura. Estou muito empolgado, e como é bom se sentir assim. É muito bom. E não pensem que vão ver o mesmo Abel de 2018, de 2011 ou 2012, porque não vão. Sou completamente diferente. Vão ver algo que pode surpreender", disse Abel, em entrevista ao site oficial da equipe.

Alguns dos reforços do Fluminense, além de experientes, podem jogar em mais de uma posição. Primeiro nome anunciado, Felipe Melo atuou tanto como volante quanto como zagueiro nos tempos de Palmeiras. Willian, que também estava no time alviverde, pode desempenhar mais de uma função no ataque.

Já o meia Nathan, que estava no Atlético-MG, ressaltou que pode ser volante, ponta ou até mesmo centroavante. "No Galo, eu joguei em várias funções no ano passado. Se eu não der assistências, ou se eu não fizer gols, vou dar meu melhor dentro de campo correndo e ajudando a equipe", afirmou.

O lateral-esquerdo Pineida pode também ser opção para a ala oposta, o que amplia a variedade de opções para Abel.

Outro recém-apresentado, Cristiano, da mesma posição, disse que o treinador tem feito testes na pré-temporada e que ele próprio, vindo do Sheriff, da Moldávia, prefere um esquema com três zagueiros, formação adotada por Abel Braga em sua última passagem pelo Fluminense, em 2018.

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Alex Gomes Stefano