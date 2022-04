Reforços decidem, e Santos vence de virada Universidad Católica na Sul-Americana

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi no sufoco, mas o Santos lutou até o fim e venceu a Universidad Católica, do Equador, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time do litoral paulista abriu o placar com Jhojan Julio, mas sofreu a virada com gols de Martínez e Minda ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Léo Baptistão deixou tudo igual, em cobrança de pênalti, e Bryan Angulo fechou o triunfo do Santos.

Depois de primeiro tempo ruim, o Santos melhorou no segundo tempo após as substituições de Fabián Bustos. Os reforços equatorianos Julio e Angulo marcaram pela primeira vez, mas Léo Baptistão, Angelo e Lucas Barbosa entraram muito bem e mudaram o cenário do jogo. Vinicius Zanocelo e Gabriel Pirani também foram acionados no decorrer do duelo.

Com três pontos, o Santos assume a segunda colocação do Grupo C, empatado com o Banfield, e torce contra os argentinos nesta quinta-feira (14), às 19h15, quando eles visitarão o Unión La Calera (CHI). Só um time avança para o mata-mata.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Coritiba no domingo (17), novamente na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Sul-Americana será contra o Unión La Calera, dia 28, no Chile.

O Santos foi escalado mais uma vez com dois volantes de marcação (Willian Maranhão e Rodrigo Fernández) e deu muito espaço para a Universidad na intermediária ofensiva no primeiro tempo. Com Goulart sem ajudar e os volantes mal tecnicamente, a Universidad chegou como quis. Na etapa final, o elenco santista melhorou com as substituições de Bustos e buscou a virada.

Jhojan Julio e Bryan Angulo fizeram os primeiros gols pelo Santos. Os atacantes chegaram recentemente da LDU (EQU) e Cruz Azul (MEX), respectivamente. A dupla foi indicada pelo técnico Fabián Bustos.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Eduardo Bauermann faria gol de cabeça, mas Angulo, impedido, foi conferir e acabou invalidando o gol do Santos. A bola de Bauermann entraria. O centroavante se redimiu com o gol da virada.

O Santos voltou a vencer na Vila Belmiro e melhorou seu retrospecto em casa. São três vitórias, dois empates e duas derrotas em 2022. O clube paulista levou gol em todos os jogos em casa.

SANTOS

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão (Vinicius Zanocelo), Rodrigo Fernández (Gabriel Pirani), Jhojan Julio (Lucas Barbosa) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão); Lucas Braga (Ângelo) e Bryan Angulo. T.: Fabián Bustos

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Cuero; Anangonó, Caicedo, Mosquera e Cortez (Rivas); Minda, Diaz e F. Martinez; Zamora (Cevallos), Alzugaray e C.Martinez (Ordóñez). T.: Miguel Rondelli

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 9424

Renda: R$ 263.352,20

Árbitro: José Argote (VEN)

Auxiliares: Alberto Ponte e Lubin Torrealba (VEN)

Cartões amarelos: Willian Maranhão (SAN); Cevallos, Mosquera e Anangonó (UNI)

Gols: Jhojan Julio (SAN), aos 14', Martínez (UNI), aos 25', e Minda (UNI), aos 42'/1ºT; Léo Baptistão (SAN), aos 32', e Angulo (SAN), 39'/2ºT.