Reforço para gol do Flamengo, Rossi foi pouco utilizado no time de CR7

RIO DE JANEIRO/RJ - O goleiro Santos não atravessa boa fase e enfrenta contestação por parte da torcida. Enquanto isso, o Flamengo aguarda a chegada de Rossi, que está no time de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, e pouco atuou em 2023.

O empate do time rubro-negro com o Racing, pela Libertadores, fez com que as críticas a Santos voltassem à tona.

Alguns torcedores viram falha do goleiro no gol de falta do time argentino. Santos não foi na bola e fez o que popularmente é chamado de "golpe de vista".

Esta não foi a primeira vez que uma atitude do camisa 1 gerou reclamações.

Anunciado em janeiro, Rossi chega apenas em julho. Ele está no Al Nassr, mas vem sendo pouquíssimo utilizado.

Pré-contrato em janeiro

Em janeiro, o Flamengo anunciou a assinatura de um pré-contrato com Rossi, que estava no Boca Juniors, da Argentina. O goleiro tem um vínculo de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2027.

Antes de desembarcar na Gávea, ele assinou um empréstimo junto ao Al Nassr, time que tem o astro Cristiano Ronaldo. Na Arábia Saudita, porém, não conseguiu conquistar espaço e vem sendo opção ao titular Nawaf Al-Aqidi.

De janeiro até aqui foi a campo em três jogos. A última participação foi em 4 de abril, contra o Al Adalah, quando entrou apenas no minuto final. Antes disso, havia atuado os 90 minutos contra o Al Fateh e o Al-Ittihad Jeddah, em 26 de janeiro e 3 de fevereiro, respectivamente.

O arqueiro chegou a virar piada nas redes sociais após um vídeo em que ele comete uma falha ainda no aquecimento viralizar.

Apesar da fase de Santos e das circunstâncias envolvendo Rossi, o Flamengo aguarda a chegada do goleiro apenas em julho, conforme acordado.

Antes da contratação, o clube da Gávea procurou o Boca para buscar uma liberação imediata do goleiro, mas, sem resposta, fechou um acordo que começa após o fim do vínculo dele com os argentinos.

Fase de Santos

Reforço do Flamengo em 2022, Santos não vem tendo um bom 2023. Ele foi criticado pela torcida após a Supercopa do Brasil, sob argumento de que "tirou a mão" em um dos gols na vitória do Palmeiras.

Na Recopa Sul-Americana, não esteve bem no primeiro jogo contra o Independiente del Valle, que se sagrou campeão no Maracanã após disputa de pênaltis. Recentemente, também ouviu críticas após a virada do Internacional, no Brasileiro, quando tomou um gol por cobertura no fim do jogo.

Opções do elenco

O Flamengo tem como opções Matheus Cunha, que se tornou reserva imediato de Santos, e Hugo Souza. Matheus atuou em seis jogos no decorrer do Carioca. Ele tem contrato até o fim do ano e as negociações pela renovação, no momento, ainda não avançaram. O Rubro-Negro adota cautela, mas vê o nome circular no mercado —o Cruzeiro já fez contatos. Hugo, que já foi titular e xodó da torcida, perdeu espaço e ainda não entrou em campo na atual temporada.