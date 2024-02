Reforço decide, Santos bate Guarani e se isola na liderança do Grupo A

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos contou com brilho de um reforço e venceu o Guarani por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Guilherme fez os dois gols da partida. Contratado para a temporada de 2024, ele balançou a rede pela primeira vez no novo clube e anotou logo dois.

O Santos foi a 12 pontos e se isolou na liderança do Grupo A. Já o Guarani, estagnado em 4, segue na lanterna da chave B.

As equipes voltam a campo no meio da semana. O Santos recebe o Corinthians, quarta (7), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Guarani enfrenta a Inter de Limeira, às 21h30,/; do dia seguinte.

COMO FOI O JOGO

O Santos controlou as ações, mas não envolveu o Guarani no primeiro tempo. A partida estava equilibrada no início, até que o time da casa se impôs. No entanto, o time alvinegro teve dificuldade de achar brechas e ainda desperdiçou as poucas chances criadas.

A estrela de Guilherme brilhou na volta do intervalo. O atacante inaugurou o placar após converter pênalti sofrido por ele mesmo, e depois marcou o segundo para confirmar a vitória. O Santos fez mais uma partida sólida com Carille, sofrendo pouco defensivamente, e emplacou a quarta vitória em cinco jogos no Estadual.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: João VItor Gobi

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Márcio Henrique de Gois

Amarelos: João Schmidt, Camacho, Heitor, Helder e Anderson Leite

Gols: Guilherme (SAN), aos 12' e aos 36'/2ºT

SANTOS

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille

GUARANI

Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Rayan e Hélder; Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Reinaldo; Derek e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer