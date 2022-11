Red Bull Bragantino e América-MG se enfrentam de olho em competições internacionais

SÃO PAULO/SP - O Red Bull Bragantino e o América-MG se enfrentam neste sábado (5), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), de olho em vagas para campeonatos intercontinentais. A partida é válida pela 36 ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os anfitriões vêm de vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, na quarta-feira (2). Ocupando a 13ª posição, com 44 pontos, o clube segue na disputa pela Copa Sul-Americana. O Santos, primeiro time na zona que dá acesso à competição, em 12°, tem dois pontos a mais, e joga no mesmo dia contra o Avaí, às 16h30 (de Brasília).

Os visitantes, por sua vez, entram em campo em campo buscando repetir o sucesso da vitória contra o Inter, na quarta-feira, para se aproximar da Pré-Libertadores. O clube mineiro é hoje o nono colocado, com 49 pontos, dois a menos do que o São Paulo, em oitavo, e pode entrar no G8 ainda nesta rodada, dependendo da combinação de fatores.

Para isso, o time de Vagner Mancini precisa de um revés em relação ao primeiro turno, quando perdeu para o rival de Bragança Paulista por 3 a 0. O América-MG também busca recuperar o retrospecto histórico positivo: em 18 encontros, o clube belo-horizontino soma nove vitórias, contra seis do Red Bull Bragantino e três empates.

Neste sábado, Mancini conta com os retornos de Matheusinho e Patric, que voltam de suspensão. O técnico indicou que deve fazer um rodízio no elenco, e ambos podem aparecer entre os 11 iniciais. Em contrapartida, Éder, que sofreu uma pancada no rosto na partida contra o Inter, é dúvida.

Uma possível escalação do América-MG tem: Cavichioli; Patric, Conti, Ricardo Silva (Éder) e Marlon; Juninho, Matheusinho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani (Henrique Almeida).

Do lado dos anfitriões, Alerrandro, recuperado de lesão na coxa, está de volta aos relacionados, e deve começar a partida no banco. Werik Popó, voltando de suspensão, também está à disposição. Léo Ortiz, Andrés hurtado, Praxedes e Eric Ramires devem seguir no departamento médico.

O técnico Maurício Barbieri deve ir a campo com: Cleiton; Aderlan, Kevin Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Popó.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere