Red Bull Bragantino celebra conquista do título nacional com festa em casa

Rio de Janeiro/RJ - O Red Bull Bragantino celebrou na noite de segunda-feira (10) a conquista do Brasileirão Feminino Binance A2 em casa e fez a festa com a torcida. No Estádio Nabi Abi Chedid, o time venceu o Fluminense, por 1 a 0, e se sagrou campeão em Bragança Paulista (SP). Na primeira partida, o Massa Bruta ganhou por 3 a 0, no Rio, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

Finalistas da competição, Red Bull Bragantino e Fluminense vão disputar a Série A1 do Brasileiro Feminino em 2024, assim como Botafogo e América-MG que foram eliminados nas semifinais.

Entrega da taça

O diretor de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, Julio Avellar, representou o presidente Ednaldo Rodrigues. Julio participou da cerimônia de premiação e entregou a taça para o clube campeão ao lado do vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva. O dirigente destacou as mudanças e investimentos realizados na categoria.

"Foi um ano de mudanças no feminino A2. Isso é mais uma prova do investimento da gestão do presidente, Ednaldo Rodrigues. Até o ano passado, nós tínhamos quatro grupos de quatro equipes e este ano fizemos dois grupos de oito, o que proporcionou o aumento do número de jogos. Isso é ótimo para o desenvolvimento do futebol feminino. Parabéns ao Fluminense que confirmou o acesso a série A1 e parabéns ao Red Bull Bragantino pelo bi campeonato", celebrou. O time venceu a competição em 2021, informou a CBF.

O vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, também parabenizou as equipes e enfatizou o crescimento do futebol feminino no país.

"Estou muito feliz em ver o desenvolvimento do futebol feminino e o trabalho que a CBF tem feito para que isso seja possível. Estou feliz também por esse momento vivido pelo Red Bull Bragantino, até mesmo pela minha passagem, pela minha história aqui. O clube está se estruturando, se organizando cada vez mais e isso fortalece o futebol de São Paulo e o futebol brasileiro", afirmou

Para o diretor esportivo do Red Bull Bragantino, Diego Cerri, é um momento para celebrar todo o trabalho desenvolvido pela equipe do Massa Bruta.

"Tenho muito orgulho das meninas, da comissão técnica, da treinadora Rosana e da diretoria do futebol feminino que fez todo o trabalho do dia-a-dia. A gente sente muito orgulho delas. Sabemos das dificuldades que ainda existem no futebol feminino, mas o esporte vem se desenvolvendo cada vez mais. Hoje é dia de comemorar e que o projeto siga rendendo cada vez mais frutos", finalizou.

(*) Informações da CBF