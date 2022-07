Red Bull Bragantino atropela o Avaí por 4 a 0 e vence no Brasileirão

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Avaí por 4 a 0 com direito a gol de cobertura na tarde deste sábado (9), no estádio Nabi Abi Chedid (SP), em São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Luan Candido, Alerrandro, Helinho e Praxedes marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino sobe provisoriamente para a primeira página da tabela, na 10ª posição, com 21 pontos somados. O Leão da Ilha, por outro lado, vai para a 14ª, com 18 pontos.

Mesmo com uma posse de bola menor, o que é raro dentro de casa, o Massa Bruta teve maior volume, mas faltou caprichar nos passes no último terço do campo e principalmente nas finalizações, embora tenha tido as melhores oportunidades para abrir o marcador, só conseguiu passar pelo paredão formado por Vladmir aos 24' da segunda etapa.

O Leão da Ilha teve mais posse de bola ao reforçar o meio campo com os volantes Raul e Lucas Evangelistas e os meias Hyoran e Miguel, não deixou a desejar no quesito velocidade de ataque, embora conseguisse avançar a bola.

Aderlan e Artur, ambos do Red Bull Bragantino, se estranharam ao final do 1° tempo. Bastou o árbitro Marcelo de Lima Henrique apitar o fim da etapa para os jogadores começarem a discutir, sendo preciso os companheiros intervirem e separar os dois. O motivo não foi revelado.

O Red Bull Bragantino pressionou a todo instante e foi o primeiro a atacar com Hyoran aos 4 e aos 8 minutos, mas sem sucesso. A equipe voltou a arriscar aos 11 minutos, com Eduardo e novamente com Hyoran aos 21'. O Avaí só conseguiu responder aos 25' com Bissoli. Os gols estavam reservados para a segunda etapa com Luan Candido, do Bragantino abrindo o placar, seguido por Alerrandro, Helinho e Bruno Praxedes.

Com mais de uma semana de folga para o próximo desafio, o Red Bull Bragantino volta a campo no dia 17, às 19h, para encarar o América-MG, fora de casa. Um dia antes e no mesmo horário, o Avaí recebe o Santos. Os dois jogam pela 17ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 x 0 AVAÍ

Competição: Brasileirão - 16ª rodada

Estádio: Nabi Abi Chedid (SP)

Data e horário: 9 de julho de 2022 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes e Nailton Junior de Souza Oliveira

Cartões amarelos: Raniele, Rafael Vaz, Bruno Cortez (AVA); Léo Ortiz (BGT)

Gols: Luan Cândido (BGT), aos 24 minutos do segundo tempo, Alerrandro (BGT), aos 30 minutos do segundo tempo, Helinho (BGT), aos 41 minutos do segundo tempo, e Praxedes (BGT), aos 44 minutos do segundo tempo.

RB BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido, Raul (Jadsom), Lucas Evangelista (Praxedes), Hyoran (Miguel), Artur, Alerrandro (Gabriel Novaes) e Sorriso (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri

AVAÍ

Vladimir, Kevin, Arthur Chaves (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz, Bruno Cortez, Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva, Eduardo (Marcinho), Jean Pyerre (Vitinho), William Pottker (Dentinho) e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.