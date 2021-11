Red Bull Bragantino atropela Fortaleza, 'rouba' posição e dorme no G4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino desencantou e voltou a marcar gols depois de três jogos ao vencer o Fortaleza, neste sábado (13), por 3 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Helinho, Ytalo e Artur marcaram para o Massa Bruta.

O resultado faz a equipe paulista somar 52 pontos e tomar a 4ª posição na tabela do Brasileirão, antes ocupada pelo próprio Fortaleza, que caiu para 5º, com 49 pontos e um jogo a menos. Na próxima rodada, o Bragantino encara o Grêmio, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (16), às 18h (de Brasília). No dia seguinte, o Fortaleza realiza o Clássico-Rei diante do Ceará, às 19h, na Arena Castelão.

JOGO

O Massa Bruta viveu dois momentos distintos durante a partida e foi do céu ao inferno em poucos minutos de diferença. Depois de conseguir abrir o placar aos 3 do primeiro tempo e ampliar aos 14, com uma linha ofensiva de três, a equipe começou a ser pressionada e passou a segunda metade do jogo apenas se defendendo e apostando em um contra-ataque.

Apesar da inversão de pressão, o time se recuperou em alguns momentos de novos vacilos da defesa cearense e conseguiu um pênalti contra Helinho, cobrado por Artur, para fechar o marcador em 3 a 0. Depois disso, o técnico Barbieri realizou algumas substituições para fechar a fábrica de gols e apenas garantir o bom resultado.

O Fortaleza precisou de duas falhas defensivas e dois gols tomados, ainda na primeira metade do primeiro tempo, para se encontrar no jogo e passar a atacar. Antes disso, não conseguiu se achar na marcação e vacilou em alguns momentos, dando espaço para o atacante Helinho, do Red Bull Bragantino, jogar com tranquilidade. Apesar do esforço que apareceu muito tarde, não conseguiu igualar o marcador.

100 jogos pelo Red Bull Bragantino

O vice-artilheiro da equipe, Artur, com seis gols, completou 100 jogos vestindo a camisa do Massa Bruta na partida de hoje. Ele foi anunciado em janeiro de 2020 após uma negociação de R$ 25 milhões com o Palmeiras em um contrato de cinco anos com a equipe de Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 x 0 FORTALEZA

Motivo: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança (SP)

Data e hora: 13/11/2021 (sábado), às 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci

Auxiliares: Alex dos Santos Johnny Barros de Oliveira

Cartões amarelos: Bruno Melo (FOR), Lucas Lima (FOR), Depietri (FOR), Praxedes (BGT)

Gols: Helinho (BGT), aos 3 do primeiro tempo; Ytalo (BGT), aos 14 do primeiro tempo; e Artur (BGT), aos 14 do segundo tempo.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edimar, Jadsom Silva, Eric Ramires (Luciano), Praxedes (Pedrinho), Artur, Ytalo (Alerrandro) e Helinho (Weverson). Técnico: Maurício Barbieri.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Melo, Felipe (Matheus Jussa), Éderson (Ronald), Yago Pikachu, Lucas Lima (Matheus Vargas), Depietri (Edinho) e Henríquez (Igor Torres). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.