Red Bull Bragantino atropela Atlético-GO e vence primeira no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino recebeu o Atlético-GO, neste domingo (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e goleou o adversário pelo placar de 4 a 0, dominando o confronto desde o início. Os gols foram marcados por Ytalo, Natan, Sorriso e Leo Ortiz.

Essa é a primeira vitória do time paulista no Campeonato Brasileiro deste ano, já que na estreia empatou por 2 a 2 com o Juventude. Já o time de Goiânia continua com apenas um ponto na tabela.

Depois do confronto deste domingo, Red Bull Bragantino e Atlético-GO focam suas atenções nos duelos pelas Copa do Brasil, quando enfrentam Goiás e Cuiabá, respectivamente.

Os donos da casa deram "um passeio", sobrando em todos os quesitos. Mais organizado e preciso nas ações, o Red Bull Bragantino fez 3 a 0 com pouco mais de trinta minutos de jogo, sendo o primeiro dele uma pintura de Ytalo. Time vem mostrando a mesma solidez e capacidade da última temporada.

Com trinta segundos de jogo, o Atlético-GO quase abriu o placar com Marlon Freitas. Depois disso, o time sumiu e viu o Bragantino dominar o confronto. O sistema defensivo foi muito mal, com erros individuais e desorganização tática. Já o ataque, pouco conseguiu produzir.

O jogo começou com o Atlético-GO assustando com menos de um minuto de partida, com o volante Marlon Freitas. No entanto, esse foi o único lance de perigo dos visitantes no primeiro tempo.

Aos 18 minutos, Ytalo acertou um belo chute para abrir o placar. Os donos da casa mantiveram a intensidade alta e ampliaram com Natan, aos 25 minutos. Quatro minutos depois veio o terceiro, desta vez com Sorriso, que antecipou a marcação após lance de Bruno Tubarão.

O segundo tempo não foi muito diferente, com o Bragantino melhor e controlando o ritmo do jogo. Aos 13 minutos, Léo Ortiz subiu mais do que a marcação do Atlético para deixar 4 a 0 no placar.

Após o quarto gol, os donos da casa fizeram o tempo passar, sendo que algumas trocas de passes levantaram a torcida que gritava "olé" para mostrar a felicidade com o placar.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Leo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom (Eric Ramires), Lucas Evangelista (Miguel) e Praxedes; Bruno Tubarão (Carlos Eduardo). Ytalo (Alerrandro) e Sorriso (Helinho). T.: Mauricio Barbieri

ATLÉTICO-GO

Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson (Hayner); Gabriel Baralhas; Marlon Freitas (Edson Fernando), Shaylon (Luiz Fernando) e Jorginho (Churín); Léo Pereira e Wellington Rato (Rickson). T.: Umberto Louzer

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Cartões amarelos: Luan Cândido (RED); Edson, Jorginho, Rickson e Dudu (ATL)

Gols: Ytalo (RED), aos 18', Natan (RED), aos 25', e Sorriso (RED), aos 29'/1ºT; Léo Ortiz (RED), aos 13'/2ºT.