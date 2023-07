Reconstituição virtual será feita para investigar morte de palmeirense

Gabriela era frequentadora assídua do Allianz Parque e costumava ir ao local com os pais.

Nos próximos dias a equipe de perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo vai fazer a reconstituição virtual do momento da confusão entre as torcidas do Palmeiras e Flamengo que acabou na morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos.

