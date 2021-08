Rebeca Andrade fica em quinto lugar na final do solo nas Olimpíadas de Tóquio

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Grande nome do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, Rebeca Andrade escreveu seu capítulo final na competição. Depois de ganhar a prata no individual geral e o ouro no salto, a ginasta natural de Guarulhos (SP) e atleta do Flamengo competiu no solo e não teve o mesmo desempenho dos dias anteriores, desperdiçando a oportunidade de levar sua terceira medalha nos Jogos e ficando em quinto lugar. Jade Carey, dos Estados Unidos, ficou com ouro, Vanessa Ferrari, da Itália, com a prata, e Mai Murakami, do Japão, com o bronze.

Sem Simone Biles, que só participou até agora do início da final por equipes e saiu tanto da final do individual geral quanto das três primeiras finais por aparelhos —ela ainda é dúvida na trave—, o solo perdeu sua principal estrela, candidatíssima ao ouro. E a disputa ficou aberta.

Em uma competição de alto nível, onde a grande maioria das atletas acertaram seus movimentos, Rebeca novamente agitou o público presente com seu "Baile de Favela", mas acabou pisando fora da demarcação após o primeiro salto, o que comprometeu sua pontuação final, somando 14.033 na nota dos jurados. Carey obteve 14.366, Ferrari, 14.200, e Murakami, 14.166.

A russa Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo, também recebeu um 14.166, mas ficou em quarto lugar pelos critérios de desempate. Jessica Gadirova, da Grã-Bretanha, foi sexta com 14.000. Sua irmã britânica, Jennifer Gadirova, ficou na sétima colocação com 13.233, e a russa Victoriia Listunova, que sofreu uma queda, foi a oitava com 12.400.

A italiana Vanessa Ferrari, que ficou com a prata, atingiu marca histórica com a conquista. Ferrari é a atleta mais experiente a conquistar uma medalha em Tóquio e a segunda dos últimos 50 anos da ginástica artística das Olimpíadas a ser medalhista na casa dos 30 anos de idade.