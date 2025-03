Rebeca Andrade exalta a mãe e ídola Daiane dos Santos no Dia das Mulheres

"Acho que hoje eu sou uma pessoa que inspira, alguém que as pessoas veem como um espelho e admiram bastante. Eu sei a importância disso porque a Dai sempre foi isso para mim e por isso eu levo isso com muito carinho. Eu me sinto honrada", completou Rebeca na entrevista ao portal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.