Rebeca Andrade desbanca Simone Biles e leva ouro no salto no Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ginasta brasileira Rebeca Andrade, 24, desbancou a americana Simone Biles, 26, e venceu neste sábado (7) a final do salto no Mundial de Ginástica Artística que está sendo disputado nesta semana na Antuérpia, na Bélgica.

A atleta natural de Guarulhos (SP) conquistou o ouro ao obter uma nota média de 14.750 pontos nos seus dois saltos. Biles ficou com a prata (14.549) e a sul-coreana Yeo Seojeong com o bronze (14.416).

A americana repetiu o mesmo salto que executou durante as classificatórias, considerado um dos mais difíceis a ser realizado na ginástica, mas sofreu uma queda na finalização e foi penalizada.

Conhecido como Yurchenko double pike, o movimento passou a ser chamado de Biles 2 em homenagem à atleta, que é a primeira mulher a realizá-lo em uma competição internacional.

Em entrevista ao Sportv (TV Globo) após conquistar o ouro neste sábado, Rebeca disse que a vitória mostra que o seu trabalho e de sua equipe "continua dando certo".

"Tanto a parte técnica quanto a parte mental e física. O trabalho de todo mundo para eu conseguir controlar minha cabeça, conseguir controlar meu corpo. E isso foi bem importante ali na hora [do salto] e deu tudo certo", afirmou.

Rebeca e Biles voltam a se enfrentar em mais duas finais no domingo (8), na trave e no solo, no último dia de competições do Mundial. A brasileira Flávia Saraiva também disputa a final do solo.

No masculino, Arthur Nory compete nas finais da barra fixa também no domingo, com chance de se classificar para os Jogos de Paris em 2024.

Na sexta-feira (6), Biles levou o ouro na final do individual geral, com uma nota total de 58,399 pontos na soma dos quatro aparelhos -salto sobre a mesa, barras assimétricas, trave e solo. Ela foi seguida por Rebeca, que ficou no segundo lugar do pódio, com 56,766 pontos.

A vitória da estrela americana da ginástica selou sua volta triunfal às competições após ficar afastada nos últimos dois anos para cuidar da saúde mental.

Biles é considerada um fenômeno no esporte. No período em que ficou ausente das grandes competições internacionais, Rebeca Andrade ocupou o espaço vago e se destacou como uma das principais ginastas em atividade no mundo.

Nas Olimpíadas no Japão, a brasileira conquistou a prata no individual geral e o ouro no salto, se tornando a primeira medalhista olímpica feminina da ginástica artística brasileira. Em seguida, no Mundial daquele ano, foi ouro no salto e prata nas barras.

No Mundial de 2022 em Liverpool, na Inglaterra, Rebeca ficou com o ouro no individual geral, a primeira do país a alcançar essa conquista, e levou ainda o bronze no solo.

Simone Biles iniciou a carreira em 2013, quando conquistou duas medalhas de ouro no Mundial e teve o primeiro movimento batizado em sua homenagem.

Hoje já são nada menos do que 27 medalhas em mundiais, sendo 21 de ouro, com seis vitórias no individual geral após a conquista na Bélgica.

A americana também conquistou sete medalhas olímpicas, sendo cinco de ouro. O número poderia ser ainda maior, mas Biles deixou de competir em algumas provas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, para tratar de questões relacionadas à saúde mental.

A ginasta explicou que seu afastamento decorreu de um fenômeno conhecido como "twisties", um bloqueio mental em que o atleta perde o senso de espaço enquanto está fazendo acrobacias no ar.