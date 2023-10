Rebaixado à Série D com o Manaus, Fausto Momente deixa o clube

Manaus/AM - Fausto Momente não é mais diretor-executivo do Manaus. O dirigente deixou o clube e acertou com o Botafogo-PB. O profissional foi anunciado pelo clube paraibano nesta terça-feira (17).

Essa foi a segunda passagem do diretor pelo clube amazonense. Diferente da primeira, quando conseguiu manter o clube na Série C, em 2023, Fausto fez contratações que não animaram a torcida. O Manaus acabou rebaixado para a Série D do Brasileirão após quatro anos na Terceirona.

No Botafogo-PB ele terá papel importante na formação do elenco. Com o Belo ainda sem técnico definido para 2024, Fausto é, portanto, o primeiro nome que trabalhará diretamente na escolha dos jogadores que vestirão a camisa do clube na próxima temporada.