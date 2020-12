Real se complica na Champions, e grupo embola para última rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid foi derrotado nesta terça-feira (1º) por 2 a 0 pelo Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e se complicou na busca por uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

O brasileiro Dentinho, ex-Corinthians, e o israelense Manor Solomon marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o clube merengue fica em terceiro no Grupo B, com os mesmos 7 pontos de seu algoz nessa rodada, mas em desvantagem no confronto direto, já que também havia perdido para o time ucraniano no primeiro duelo entre eles na fase de grupos.

O Real Madrid precisará vencer o Borussia Mönchengladbach --líder da chave com 8 pontos- na próxima semana para não depender do resultado de Shakhtar x Internazionale.

Lanterna com 5 pontos, o clube italiano venceu o alemão por 3 a 2 nesta quarta e manteve acesa uma pequena chama na busca da próxima etapa no torneio.

Se a Inter vencer o Shakhtar, um empate entre alemães e espanhóis classificará ambos e eliminará italianos e ucranianos. Os jogos da última rodada serão na quarta-feira (9) da próxima semana, às 17h.

O atual campeão europeu Bayern de Munique saiu atrás no placar contra o Atlético de Madrid, mas buscou o empate em 1 a 1, na Espanha.

Segue líder do Grupo A, agora com 13 pontos, e está classificado para as oitavas. Os espanhóis, em segundo, com 6, estão a um empate da vaga e a definirão contra o Red Bull Salzburg.

No Grupo D, o Liverpool também se garantiu na próxima fase, com uma rodada de antecipação, ao bater o Ajax, na Inglaterra, por 1 a 0. O gol foi marcado por Jones. Ajax e Atalanta farão confronto direto pela segunda vaga do grupo.

Resultados desta terça-feira:

Lokomotiv Moscou 1x3 Salzburg

Shakhtar 2x0 Real Madrid

Atalanta 1x1 Midtjylland

Atlético de Madri 1x1 Bayern de Munique

Porto 0x0 Manchester City

Liverpool 1x0 Ajax

Olympique de Marselha 2x1 Olympiacos

Borussia Monchengladbach 2x3 Inter de Milão

Veja as equipes já classificadas para as oitavas:

- Grupo A

Bayern de Munique

- Grupo C

Manchester City

Porto

- Grupo D

Liverpool

- Grupo E

Chelsea

Sevilla

- Grupo G

Barcelona

Juventus