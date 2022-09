Real presta apoio a Vini Jr. e promete medidas legais contra racistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid prestou solidariedade a Vinicius Junior depois de o brasileiro ter sido alvo de comentários racistas feitos em um programa de televisão espanhol. O clube merengue divulgou uma nota na qual classifica os comentários como 'lamentáveis' e 'infelizes' e promete tomar medidas legais contra qualquer um que utilize expressões racistas contra seus jogadores.

"O Real Madrid repudia todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no âmbito do futebol, do esporte e da vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinicius Junior", diz trecho.

"O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores", finaliza a nota.

Entenda o caso:

Nesta quinta (15), o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo, usou um termo racista para criticar o brasileiro durante o programa 'El Chiringuito'. O agente disse que o atacante deveria "parar de fazer macaquice" e ir ao "sambódromo do Brasil" caso quisesse "dançar".

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice", comentou Bravo, que foi prontamente criticado por outro participante do programa.

A discussão foi iniciada por conta das comemorações de Vinicius Junior, que costuma fazer passos de dança após seus gols. Esses gestos, inclusive, fizeram com que o capitão do Atlético de Madri, Koke, falasse que "haveria" confusão se o brasileiro dançasse após marcar no clássico deste domingo (18), pelo Campeonato Espanhol.

Depois da repercussão da fala, Bravo foi ao Twitter pedir desculpas. "Quero esclarecer que a expressão 'fazer macaquice' que utilizei mal ao qualificar a dança do Vinicius na comemoração dos gols foi de maneira metafórica ('fazer idiotices'). Como minha intenção não foi de ofender ninguém, peço sinceramente desculpas. Sinto muito!", alegou.

Por conta do episódio, Vinicius Junior recebeu apoio público de atletas e ex-companheiros da seleção, como Neymar, Raphinha e Thiago Silva. A hashtag 'BailaViniJr' foi lançada e ciralizou. O Rei do Futebol, Pelé, e a CBF também prestaram solidariedade e reforçaram o combate ao racismo.

Leia a nota completa:

O Real Madrid C.F. repudia todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no âmbito do futebol, do esporte e da vida em geral, como os infelizes e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinicius Junior.

O Real Madrid quer mostrar todo o seu amor e apoio a Vinicius Junior, um jogador que entende o futebol como uma atitude em relação à vida baseada na alegria, respeito e esportividade.

O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência.

O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores.