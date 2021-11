Real Madrid vence Rayo Vallecano com gol de Benzema e assume liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 neste sábado (6). Os gols do jogo foram marcados por Toni Kroos e Benzema, para o Real, e Falcao García, para os visitantes. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, foi disputada no Estádio Santiago Bernabéu.

Vinicius Junior e Benzema conseguiram fazer boas tramas durante a partida. O brasileiro teve um gol anulado logo no começo por conta de um impedimento, iniciou a jogada para o gol de Toni Kroos e, no segundo tempo, bagunçou a defesa adversária, que afastou a bola em cima da linha. Toni Kroos também desequilibrou com bons passes e construções de jogadas.

Pelo lado do Rayo, o destaque do jogo seria Falcao García, que ficou pouco menos de 10 minutos em campo. Ele entrou, fez o gol do time e foi substituído pouco depois com dores na virilha.

Com o resultado, o Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos em 12 jogos. O Rayo Vallecano é o 6º colocado e soma 20 pontos em 13 partidas disputadas.

JOGO

O primeiro gol do Real Madrid saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Vinicius Junior foi lançado por Kroos, brigou com a defesa do Rayo Vallecano e tocou para Asensio, que cruzou para o meio da área. Kroos chegou e bateu de primeira, no ângulo, sem chances para o goleiro. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou o gol.

Aos 38', o Real Madrid subiu bem novamente. Alaba cruzou a bola do canto esquerdo para o meio da área e a bola passou pela zaga e pelo goleiro do Rayo, deixando Benzema de frente para o gol. Ele só bateu na bola e balançou a rede.

E o francês quase fez o segundo um minuto depois. Vinicius Junior recebeu no canto esquerdo, fora da grande área, rabiscou e mandou uma bomba. O goleiro Dimitrievski deu rebote, Benzema bateu de cabeça com o gol livre, mas mandou por cima.

No início da segunda etapa, Vinicius Junior destilou toda a sua malvadeza. Ele recebeu a bola no meio de campo e arrancou em velocidade, driblando três jogadores e chutando na saída do goleiro. Valentín, volante do Rayo, conseguiu tirar a bola quase em cima da linha.

Aos 8', Kroos lançou Asensio, que entrou na grande área e tentou encobrir Dimitrievski, mas o goleiro se recuperou e defendeu. Aos 15', Benzema também teve uma boa chance, após trama de Vini Jr. e Mendy. O chute foi para fora.

Enquanto o Real Madrid não aproveitava as boas chances para matar o jogo, o Rayo Vallecano seguia no ataque. Aos 29', Bebé arrancou em contra-ataque, entrou na área do Real Madrid e chutou rasteiro. A bola bateu na trave.

O Rayo ainda chegou com perigo aos 45', num lance embaralhado. Após escanteio da direita, a bola foi desviada na primeira trave, Camavinga, do Real, tirou, Valentín, do Rayo, ficou com a sobra e chutou, mas Toni Kroos conseguiu salvar em cima da linha. O Rayo ainda chutou outra vez, mas Courtois espalmou.