Real Madrid tem surto de Covid e endurece protocolos de prevenção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid (ESP) informou nesta quinta-feira (16) que mais quatro jogadores do time testaram positivo para a Covid-19, entre eles o brasileiro Rodrygo. No total, seis atletas e um assistente técnico vão ficar em isolamento após contraírem a doença.

Na terça (15), o clube espanhol já havia divulgado que o brasileiro Marcelo e o croata Modric tinham sido infectados pelo novo coronavírus. Agora, juntam-se a eles: Rodrygo, Asensio, Bale e Lunin, além de Davide Ancelotti, que é filho e auxiliar do técnico Carlo Ancelotti.

De acordo com o jornal Marca, o surto no elenco madrilenho fez a diretoria do clube endurecer as medidas para prevenir a Covid-19, como proibir visitas ao CT de Valdebebas. O Real, aliás, era um dos clubes mais cautelosos nessa fase de flexibilizações, mantendo virtuais até as entrevistas coletivas.

Na quarta, o clima já era de apreensão nas instalações do time espanhol desde a divulgação dos exames feitos por Marcelo e Modric, de acordo com o jornal As.

O treino que estava previsto para a manhã desta quinta, por exemplo, foi adiado para o período da tarde para que novos testes pudessem ser feitos nos atletas. Depois destes exames, mais quatro jogadores tiveram de entrar em isolamento.

Com o afastamento temporário dos atletas, o Real Madrid terá esses seis desfalques em, pelo menos, duas partidas pelo Campeonato Espanhol, contra o Cádiz, no domingo (19), e contra o Bilbao, na quarta.

A equipe de Madri lidera a competição, com 42 pontos, oito a mais do que o Sevilla, o segundo colocado, que tem uma partida a menos.

A Europa vive, atualmente, uma nova onda de casos de Covid-19, que vem atingindo também o mundo do futebol, principalmente com casos na Alemanha e na Inglaterra.

Na Premier League, o duelo entre Manchester United e Brentford, que aconteceria na terça (14), precisou ser adiado em razão de um surto de Covid-19 no clube de Manchester.

Jogadores e membros da comissão técnica foram infectados com o vírus (o clube não informou quantos ou quem), o que forçou o adiamento da partida, válida pela 17ª rodada da liga.

Além do confronto entre Manchester United e Brentford, o duelo entre Brighton e Tottenham, que deveria ter sido disputado no último domingo (12), também precisou ser adiado em razão de casos de Covid-19 nas duas equipes.