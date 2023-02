Real Madrid supera dificuldades, goleia Al Ahly e vai à final do Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi com dificuldade que o Real Madrid superou o Al Ahly, do Egito, e se classificou para a final do Mundial de Clubes. O placar de 4 a 1, definido com dois gols nos acréscimos no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, não é bom retrato dos problemas encontrados pelos favoritos.

Ao apito final, porém, a equipe espanhola havia cumprido seu papel. Tetracampeã do torneio organizado pela Fifa, buscará o penta no sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no mesmo local. O adversário será o Al Hilal, da Arábia Saudita, responsável pela eliminação do Flamengo.

O confronto desta quarta (8) se apresentou difícil, com o Al Ahly levando perigo sobretudo pela direita. O Real também criava suas chances e abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, em saída de bola errada, aproveitada pelo brasileiro Vinicius Junior.

O segundo gol saiu no primeiro minuto da etapa final, quando Valverde teve tranquilidade para aproveitar rebote. Mas a formação africana reagiu, marcou de pênalti, aos 20, com Ali Maâloul, e teve ao menos duas oportunidades claras para empatar.

Apenas nos minutos finais, com o adversário aberto, o Real Madrid estabeleceu a goleada. Modric perdeu pênalti antes que, já no tempo adicional, Rodrygo e Arribas definissem o marcador em Marrocos.

Derrotado, o Al Ahly voltará a jogar no sábado, também no estádio Príncipe Moulay Abdellah. Na preliminar da decisão, às 12h30, enfrentará o Flamengo, que tenta minimizar seu fracasso buscando o terceiro lugar.