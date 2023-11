Real Madrid oficializa renovação com Rodrygo até 2028

SANTO ANDRÉ, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid oficializou, na manhã desta quiinta-feira (2), a renovação do contrato de Rodrygo até junho de 2028. A informação já havia sido adiantada pelo colunista André Hernan, do UOL.

Rodrygo tinha contrato com o Real Madrid até junho 2025, mas o clube espanhol tem optado por renovar o vínculo dos seus jogadores mais jovens com o propósito de evitar futuras transferências.

O Real Madrid destacou a importância de Rodrygo no 14° título da Champions League, edição em que ele foi decisivo na fase de mata-mata. "Aos 22 anos, Rodrygo foi decisivo em muitos títulos que o Real Madrid conquistou nas últimas temporadas. A caminho da 14ª taça da Liga dos Campeões da Europa, Rodrygo marcou vários golos que permitiram ao Real Madrid superar aquelas eliminatórias que hoje fazem parte da nossa história", escreveu o clube.

A imprensa espanhola afirma que o Real estabeleceu uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões na cotação atual) no novo contrato do jogador. O clube não confirmou a informação no seu comunicado.

Rodrygo hoje é titular absoluto do ataque do Real Madrid. Ao todo, ele soma 179 partidas disputadas e 39 gols marcados.

A renovação do camisa 11 foi anunciada apenas dois dias após o clube renovar com Vini Jr. até junho de 2027. Segundo a imprensa espanhola, Éder Militão, Camavinga e Valverde devem ser os próximos a ampliarem os seus vínculos com o time.