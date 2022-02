Real Madrid empata com o Villarreal no 150º jogo de Vinicius Junior

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No 150º jogo de Vinicius Junior, o Real Madrid não conseguiu superar o Villarreal e ficou no 0 a 0, neste sábado (12), no Estádio El Madrigal. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, manteve a equipe merengue na liderança da competição, com 54 pontos. O Villa está na quinta posição, com 36 pontos.

A equipe merengue volta a campo na próxima terça-feira (15), contra o PSG, pelas oitavas de final da Champions League. Já o Villa só joga no próximo sábado (19), contra o Granada.

A partida teve boas chances para os dois lados, especialmente com Vinicius Junior e Bale, para o Real Madrid, e Foyth, para o Villarreal. O brasileiro é o terceiro jogador mais novo da equipe a chegar aos 150 jogos (21 anos e 7 meses), ficando atrás somente de Casillas (21 anos, 5 meses e 28 dias) e Raul (20 anos, 6 meses e 29 dias).

Com Vinicius Junior capitaneando as jogadas, o Real Madrid começou com intensidade. Aos 13', ele caiu dentro da grande área e pediu pênalti, mas o juiz não foi ao VAR e a partida seguiu. Cinco minutos depois, Danjuma, do Villa, chutou bem e mandou na trave de Courtois. Vini tentou novamente aos 20', com boa defesa de Rulli, enquanto o Villarreal foi para cima com Foyth.

O Villa ainda chegou bem aos 37', com Alberto Moreno, que foi parado em boa defesa de Courtois. Bale, que voltou a iniciar um jogo pelo Real Madrid, também quase abriu ao placar. Ele foi lançado por Casemiro aos 41' e chutou na saída de Rulli, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, os dois times entraram com a mesma intensidade do primeiro. Lo Celso, do Villa, recebeu a bola na entrada da área aos oito minutos e chutou com perigo, por cima do travessão. Pouco depois, foi a vez de Bale, do Real Madrid, criar uma boa jogada. Ele rabiscou em velocidade com a perna esquerda e chutou, mas Rulli espalmou e a bola bateu no travessão, saindo para escanteio.

Bale ainda teve uma nova oportunidade aos 18 minutos, em boa trama com Vini Junior. Os dois jogadores fizeram uma dobradinha e a bola sobrou para o galês, que chutou cruzado de canhota. A bola passou pelo goleiro Rulli. Foyt, por outro lado, estava atento e chutou para longe.

Com muitas substituições e sem grandes jogadas, o jogo perdeu a intensidade, ficando mais amarrado no meio de campo.

Já nos acréscimos, o Real Madrid não desistiu de sair com a vitória. Após um bom lançamento, Jovic ficou de frente com o goleiro Rulli e tentou encobri-lo com categoria. A bola bateu caprichosamente no travessão e voltou para Nacho, que também tentou mandar para a rede. Dessa vez, porém, foi Aurier quem ficou na frente da bola e a impediu de entrar.