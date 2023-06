Real Madrid anuncia a contratação do atacante Joselu

Nesta segunda-feira (19), o Real Madrid anunciou a contratação do atacante Joselu, de 33 anos. Ele foi cedido pelo Espanyol por empréstimo de uma temporada, com opção de compra dos direitos econômicos ao final da campanha 2023/24. Ele será apresentado no Centro de Treinamento do Real Madrid às 6h (horário de Brasília) desta terça (20).

Formado pelo Celta de Vigo, Joselu já defendeu o Real Madrid. Ele chegou nas categorias de base do clube aos 20 anos e jogou por duas temporadas no Real Castilla, o time B do Real.

Em 2011/12, os 26 gols em 36 jogos pelo Castilla o levaram pela primeira vez à equipe principal do Real Madrid. Mas ele não teve espaço para jogar.