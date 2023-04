Real leva virada em casa com golaço e vê título cada vez mais distante

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Villarreal venceu o Real Madrid de virada, por 3 a 2, neste sábado (8).

A partida aconteceu pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol na casa do Real, no Santiago Bernabéu.

O Villarreal não vencia o Real Madrid na casa dos merengues desde 2018.

Os gols foram marcados por Pau Torres (contra) e Vini Jr. Chukwueze e Morales diminuíram para o Submarino Amarelo, e o nigeriano virou para o Villarreal com um golaço.

Com o resultado, o Villarreal alcança a quinta colocação e entra na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

Já o Real estaciona nos 59 pontos e pode ver o Barcelona abrir 15 pontos de vantagem caso vença o Girona na segunda-feira (10).

DEFESA DO REAL DESFALCADA

O Real entrou com time misto. O trio titular Benzema, Vini Jr e Rodrygo se manteve. Entretanto, a defesa foi composta, majoritariamente, por reservas. No segundo tempo, o técnico italiano decidiu revezar o elenco. Éder Militão entrou no lugar de Alaba.

Os donos da casa enfrentam o Chelsea na quarta-feira (12) pelas quartas de final da Liga dos Campeões, também no Santiago Bernabéu.

Por isso, o Ancelotti decidiu evitar que alguns atletas titulares jogassem os dois tempos.

REAL MADRID

Courtois; Lucas, Rudiger, Alaba (Militão), Nacho; Tchouameni (Modric), Ceballos (Camavinga), Asensio; Rodrygo, Benzema (Valverde) e Vini Jr. T.: Carlo Ancelotti.

VILLARREAL

Pepe Reina, Foyth, Mandi, Pau Torres e Pedraza; Terrats (Manu Trigueros), Parejo e Lo Celso; Baena (Mojica), Pino (Moreno) e Chukwueze (Femenia). T.: Quique Setién.

Local: Santiago Bernabéu (Madri, Espanha).

Competição: La Liga - 28ª rodada.

Árbitro: Javier Alberola Rojas

Cartões amarelos: Pino (24'), Pedraza (35'), Foyth (68').

Gols: Pau Torres (contra) (15'); Chukwueze; (39', 79') Vini Jr (47'); Morales (69').