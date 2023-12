Real faz no fim com herói improvável, vence Alavés e vira líder do Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Alavés por 1 a 0, com gol nos minutos finais no Estádio Mendizorroza, na 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Lucas Vázquez decidiu a partida, aos 46 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do lateral na temporada.

Os Merengues assumiram a liderança da La Liga. A equipe comandada por Carlo Ancelotti igualou os 45 pontos do Girona, mas levou a melhor sobre o time catalão no critério de desempate, por ter vencido confronto o confronto direto.

Rodrygo teve atuação apagada e deixou a partida mancando. Ele desabou com dores no joelho na reta final e foi substituído.

Já o Alavés se mantém na parte de baixo da tabela. A equipe, que não vence há três jogos, estagnou nos 16 pontos e caiu para a 15ª posição, se mantendo a três da zona do rebaixamento.

Os dois times voltam a campo nos primeiros dias de janeiro. O Alavés visita a Real Sociedad no dia 2, às 15h15 (de Brasília), enquanto o Real recebe o Mallorca no dia seguinte, no mesmo mesmo horário.

COMO FOI O JOGO

O time da casa começou melhor, pressionando o Real. A resposta dos merengues veio perto do intervalo, quando conseguiu igualar o ritmo.

Os visitantes ainda ficaram com um a menos na etapa final. Nacho foi expulso logo aos 9 minutos do segundo tempo, após revisão do árbitro no monitor do VAR, por falta do zagueiro sobre Omorodion.

Mesmo em desvantagem numérica, o Real arrancou a vitória no apagar das luzes. Aos 47, Kroos cobrou escanteio da esquerda com efeito, Lucas Vázquez apareceu sozinho e cabeceou cruzado para definir o resultado e assumir a ponta do Espanhol.