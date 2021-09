RB Bragantino vence Libertad e vai à final da Sul-Americana pela 1ª vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino está na final da Copa Sul-Americana. Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, o time de Bragança voltou a superar o Libertad (PAR) nesta quarta-feira (29), desta vez por 3 a 1, e vai disputar uma decisão continental pela primeira vez em sua história. O confronto foi disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Depois de abrir vantagem no confronto de ida, o RB Bragantino contou com dois gols de Tomás Cuello e outro de Artur para construir a vitória. O time de Bragança ainda teve atuação decisiva de Cleiton, que pegou um pênalti e brilhou com grandes defesas na partida. Melgarejo anotou o gol dos paraguaios.

Agora, o Red Bull Bragantino aguarda o vencedor da semifinal entre Peñarol (URU) e Athletico-PR. O time paranaense venceu por 2 a 1 no primeiro encontro, disputado no Uruguai, e tem a vantagem para decidir a classificação em casa na noite desta quinta (30).

A final da Sul-Americana está marcada para o dia 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.