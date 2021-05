RB Bragantino joga por empate para ser 1º no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Botafogo-SP neste domingo (9), às 16h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP) no desfecho da primeira fase do Campeonato Paulista. O time dirigido por Maurício Barbieri precisa de pelo menos um ponto para garantir a primeira colocação do Grupo C. O Bragantino soma 21 pontos contra 18 do Novorizontino, que no mesmo horário visita o Corinthians. Já o Botafogo-SP não tem mais pretesões no Estadual. O time tricolor é o terceiro colocado do Grupo A, com 11 pontos, não tem mais chances de classificação e nem corre risco de ser rebaixado.

O Guarani é outro time que ainda pode trocar de posição na rodada final da primeira fase. O Bugre encara a Internacional de Limeira, fora de casa, neste domingo (9), às 16h, e precisa ganhar para pressionar o Mirassol, líder do Grupo D com três pontos de vantagem. Além de ganhar, a equipe campineira tem de tirar um saldo de quatro gols que existe entre as equipes. Já a Inter está garantida em segundo lugar no Grupo A e vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final.

Outro jogo de interesse na rodada é entre Ituano e Santo André no estádio Novelli Jr., em Itu, neste domingo (9), às 16h. O time do ABC corre risco matemático de rebaixamento. Mas a chance de a combinação de resultados acontecer é muito difícil. Com dez pontos, o Santo André é o lanterna do Grupo A. Já o Ituano soma 13 pontos e também é o último colocado do Grupo C, sem chances de classificação.

Completando a rodada, a Ferroviária enfrenta o São Caetano fora de casa, também no domingo (9), às 16h, em busca da terceira vitória consecutiva. O time de Araraquara é o segundo colocado do Grupo B e vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final. Já o São Caetano é o pior time da competição e já está rebaixado com apenas três pontos.