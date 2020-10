RB Bragantino e Sport jogam por reação no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - RB Bragantino e Sport se enfrentam neste domingo (18), às 20h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulistas e pernambucanos vivem má fase e estão em busca de reação no torneio.

O Bragantino vive uma situação incômoda. A equipe dirigida por Maurício Barbieri não vence há cinco partidas e somou apenas três pontos nesse período. Em 19º lugar, com 13 pontos, o time não tem chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Em seu último jogo, arrancou uma igualdade por 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã.

O Bragantino é a equipe que menos venceu no Brasileirão -apenas duas vezes ao lado do Goiás. E tem uma tarefa difícil para buscar a recuperação, já que seguirá sem os atacantes Artur e Alerrandro.

Do outro lado, o Sport também não atravessa bom momento. A equipe pernambucana perdeu seus três últimos jogos e levou dez gols nesse período.

O time dirigido por Jair Ventura vem de derrotas para Flamengo (fora) e Botafogo e Internacional (casa), mas não está mal colocado na competição. Com 20 pontos, começou a rodada na décima posição.

Para o duelo no interior paulista, o Sport terá o desfalque do lateral esquerdo Sander, contundido. Luciano Juba deve ser o escalado em seu lugar.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Weverson; Ricardo Ryller, Raul, Claudinho; Leandrinho, Ytalo, Bruno Tubarao. T.: Maurício Barbieri

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves; Hernane, Marquinhos. T.: Jair Ventura

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horario: 20h30 deste domingo

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)