Rayssa Leal vence 1ª etapa da Liga de Skate Street depois das Olimpíadas

Na fase classificatória, em que as brasileiras Leticia Bufoni e Marina Gabriela foram eliminadas, Rayssa já havia garantido a segunda colocação geral com 17,7 pontos.

Com apenas 13 anos, a maranhense, que ficou conhecida como "fadinha", classificou-se junto com Pâmela Rosa como representante do Brasil e fez, na última manobra, a nota mais alta da história da competição feminina, 8,5.

