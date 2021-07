Rayssa Leal vai á final do skate nas Olimpíadas; Letícia Bufoni e Pâmela Rosa são eliminadas

Rayssa ficou em terceiro, com 14.91, atrás apenas das japonesas Funa Nakayama e Momiji Nishiya. A chance de medalha do Brasil nessa prova agora se resume à caçula da equipe, de apenas 13 anos. A decisão começará à 0h25 (de Brasília) desta segunda.

Duas das favoritas da modalidade, as brasileiras Pâmela Rosa, líder do ranking mundial, e Letícia Bufoni tiveram más atuações e ficaram na décima e nona colocação, respectivamente. Apenas as oito primeiras avançaram à final.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A maranhense Rayssa Leal foi a única das três brasileiras no skate street a se classificar para a final nas Olimpíadas de Tóquio após eliminatória disputada na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil.

