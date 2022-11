Rayssa Leal conquista Liga Mundial de Skate Street

Sobre a dor que ela sentiu durante a exibição, a campeã comentou que "do nada teve uma dor muito forte, mas papai do céu me curou e a gente conseguiu levar esse caneco para casa."

"A gente veio treinando muito para isso, eu até comentei que eu já tinha sonhado três vezes com esse título. Até que, enfim, ele saiu, e eu estou muito feliz por ganhar o Mundial em casa. Todo o mundo aqui me ajudou muito. Não tenho palavras para descrever a minha felicidade agora", afirmou a skatista.

A skatista maranhense causou apreensão no público ao interromper uma volta depois de sentir uma pontada de dor no tórax, mas seguiu na prova e, na última chance, acertou a manobra que lhe garantiu a vitória.

