Rayssa é ouro no skate com show brasileiro no Pan; Pâmela conquista a prata

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rayssa Leal é campeã no skate street no Pan-Americano de Santiago. Pâmela Rosa conquistou a medalha de prata, garantindo a dobradinha brasileira no pódio. A americana Paige Heyn ficou com o bronze, tendo alcançado 176.35 pontos.

Em sua primeira volta, Pâmela Rosa foi a terceira e entrar na pista e despontou na liderança com 70.24. A única que tirou ela da ponta com a compatriota Rayssa Leal, que marcou 76.03.

A segunda volta de Rosa foi ainda melhor e ela garantiu 73.17. Por outro lado, Rayssa teve duas quedas e não melhorou a pontuação, mas seguiu na liderança.

As brasileiras demonstravam muita tranquilidade e descontração durante a final, enquanto as adversárias se mostravam mais tensas.

Na primeira manobra, Pâmela acabou não completando e ficou zerada. Por outro lado, Rayssa Leal esbanjou técnica e marcou 68.68, chegando a 144.71 pontos.

Já na segunda rodada das manobras, tanto Rayssa quanto Pâmela acabaram não pontuando.

Em sua terceira tentativa, Pâmela, enfim, pontou e conseguiu 60.73, chegando aos 133.90 pontos. Com uma manobra espetacular Rayssa teve 76.72, se isolando na liderança.

Na penúltima manobra, Pâmela Rosa conseguiu encaixar a manobra que tanto queria e teve a segunda maior nota do dia com 77.44 e assumiu a vice liderança com 211.34 pontos. Rayssa Leal seguiu dando show e alcançou a maior nota do dia com 84.23.

Na sua última manobra, Pâmela acabou caindo e terminou com 211.34 pontos, mas, ainda assim, ficou com a medalha de prata. Rayssa Leal fechou com chave de ouro com 67.66.