Raphinha faz gol, dá assistência e mantém vantagem do Barcelona no Espanhol

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Betis por 4 a 0 neste sábado (29), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O time mantém a vantagem de onze pontos na liderança do torneio.

Os gols do jogo foram marcados por Christensen, Lewandowski, Raphinha e Rodríguez (contra).

Essa foi a 32ª rodada da competição.

O Real Madrid é o segundo colocado e também venceu hoje.

O Betis é o sexto colocado.

COMO FOI O JOGO

O Barcelona se impôs desde o começo. A vantagem construída em 40 minutos do primeiro tempo mostrou ao Betis que seria difícil conseguir alguma coisa fora de casa.

Destaque para Raphinha, que fez um gol e também distribuiu uma assistência.

Pedidos por Messi. No décimo minuto da partida, os torcedores do Camp Nos cantaram, em coro, o nome do craque que se tornou o maior ídolo da história do clube. Existem rumores de um retorno, mas nada confirmado.

BARCELONA

Ter Stegen, Kounde, Araujo, Balde e Christensen (Alonso); Busquets, De Jong (Ansu Fati) e Pedri (Kessié); Raphinha (Dembélé), Lewandowski e Gavi (Yamal). T.: Xavi.

BETIS

Rui Silva, Montoya, Luiz Felipe, Pezzella e Miranda (Joaquín); William, Rodríguez e Canales (Juanmi); Luiz Henrique (Édgar González), Ayoze (Abner) e Willian José. T.: Manuel Pellegrini.

Local: Camp Nou

Hora: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Édgar González (BET, 2x), Manuel Pellegrini (BET),

Cartões vermelhos: Édgar González (BET, dois amarelos)

Gols: Christensen (BAR), aos 14' do 1º tempo (1-0); Lewandowski (BAR), aos 35' do 1º tempo (2-0); Raphinha (BAR), aos 39' do 1º tempo (3-0); Guido Rodríguez (BET, contra), aos 37' do 2º tempo (4-0)