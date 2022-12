Raphinha diz que sonho da Copa foi interrompido de forma 'inesperada e muito dolorosa'

Vestir e defender a camisa mais pesada do futebol mundial é uma dádiva. Representar a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo, um sonho.

"Bom, depois de alguns dias pensando no que eu poderia escrever, confesso que me faltam palavras nesse momento.

Em números, o desempenho de Raphinha foi abaixo da expectativa. Ele passou em branco em gols e assistências, embora tenha produzido jogadas importantes pelo lado direito do ataque. Contra a Croácia, assim como em outras partidas, foi substituído por Antony. No jogo contra Camarões, ele ficou no banco de reservas, mas entrou no decorrer da partida.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Raphinha usou suas redes sociais para falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O jogador, que foi utilizado durante toda a campanha e titular em quatro dos cinco jogos, disse que ainda está triste e frustrado por ter o sonho interrompido.

