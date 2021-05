Raphael Veiga revela a meta estipulada por Abel Ferreira no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras tem demonstrado um faro de gol. Tanto que até agora, após 61 partidas, já são 100 gols marcados. Na Libertadores, o Verdão teve o melhor ataque da fase de grupos, com 20 gols em seis partidas. E muito disso se deve a uma meta de Abel.

"O jogo é o espelho do que a gente treina. É até engraçada a meta que o Abel colocou pra gente nos jogos, que é de 15, 15, 15: 15 finalizações, 15 cruzamentos e 15 desarmes. Sabemos que cumprindo isso nossa probabilidade de fazer gol aumenta. A gente tem trabalhado em cima disso. Na hora do jogo acaba sendo o reflexo do que a gente treina", revelou Raphael Veiga.

O meia também destacou o desempenho do time na Libertadores: "Conseguimos ficar na segunda colocação geral, que é muito importante. Dá vantagem no futuro pra decidir em casa. Avalio uma boa primeira fase, conseguimos o melhor ataque, o que valoriza muito o que temos feito no treinamento."