Raphael Veiga chora após convocação para seleção brasileira

SÃO PAULO/SP - O meia do Palmeiras não segurou as lágrimas ao conversar com o irmão Gabriel Veiga após a inédita convocação para a seleção brasileira.

Gabriel postou o momento em que o irmão chora durante uma conversa de vídeo entre os dois pelo celular.

"As lágrimas que um dia foram de incertezas e tristeza hoje são de alegria. Inexplicável. Talvez seja a palavra para esse momento", disse Veiga.

Raphael Veiga e Rony, companheiro de Palmeiras, são dois dos nove estreantes convocados para a seleção brasileira por Ramon Menezes.

O técnico convocou 23 jogadores no total. Destes, 11 fizeram parte da Copa do Mundo do Qatar e cinco foram campeões do Sul-Americano sub-20, equipe comandada por Ramon.

Raphael Veiga divide com Rony a artilharia do Palmeiras em 2023 com cinco gols cada.

Veiga ainda é garçom e homem da bola parada. O meio-campista conta com cinco assistências na temporada e assumiu o posto de Gustavo Scarpa como batedor de faltas e escanteios.

O Brasil enfrenta Marrocos no dia 25 de março, em Tânger. É o primeiro jogo da seleção no ciclo da Copa do Mundo de 2026. A data-Fifa permitiria dois amistosos, mas a CBF marcou apenas um e promete liberar os convocados ao final do jogo contra o Marrocos.