Raphael Claus faz história com inéditos 27 minutos de acréscimo em Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira espera para estrear na Copa do Mundo do Qatar, mas um brasileiro já fez história nesta segunda-feira (21). O árbitro Raphael Claus, que atuou na vitória da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2, pelo Grupo B da competição, estabeleceu um novo recorde, com os acréscimos mais longos da história dos Mundiais —exatamente 14 minutos e oito segundos no primeiro tempo, e 13 minutos e oito segundos na etapa complementar, de acordo com o OptaFacts.

Mesmo com tanto tempo de acréscimo, o jogo durou ainda mais que o planejado. Claus deu 14 minutos de acréscimo no primeiro tempo e dez no segundo. No entanto, perto do fim do tempo adicional no fim do jogo, o árbitro brasileiro foi chamado pelo VAR para revisar um possível lance de pênalti —que foi marcado e convertido pelos iranianos—, e o jogo ganhou mais três minutos.

Além de ser o maior tempo de acréscimo total de uma partida em uma Copa do Mundo: 27 minutos e 16 segundos, os recordes de cada um dos tempos foram quebrados na partida.

Apesar de o tempo parecer exagerado, tudo pode ser explicado. No primeiro tempo, o goleiro iraniano Alireza Beiranvand se chocou com um companheiro de equipe. Com o nariz sangrando, o arqueiro -que teve suspeita de concussão- ficou muito tempo caído, chegou a trocar de roupa para voltar à partida, mas acabou substituído -deixando o campo de maca.

Já na segunda etapa, as duas equipes realizaram cinco substituições cada e um jogador do Irã ficou caído em campo por alguns minutos, sofrendo com câimbras. Além disso, o grande número de gols -e consequentes revisões- fez com que o jogo ficasse parado por alguns minutos.

Outra marca histórica da partida foi registrada pelo centroavante iraniano Mehdi Taremi, autor do segundo gol do Irã. O tento foi anotado aos 53 minutos da segunda etapa e se tornou o mais tardio na história das Copas do Mundo -sem contar jogos com prorrogação.

COMPLEMENTO DO GRUPO B

Com a goleada sobre o Irã, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Mundo. Nesta segunda (21), às 16h (de Brasília), País de Gales e Estados Unidos fazem o segundo jogo da chave.

Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta os Estados Unidos. A partida acontece na próxima sexta-feira (25), às 16h (de Brasília). A seleção iraniana volta a campo no mesmo dia contra o País de Gales, às 7h (de Brasília).