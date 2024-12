Ranking da CBF tem vice da Libertadores e 'pai' de Ceni nos lanternas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A versão de 2025 do Ranking Nacional de Clubes, divulgada nesta sexta (13) pela CBF, traz times como Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians no top 10. A parte inferior da lista, no entanto, tem nomes bastante conhecidos no cenário nacional.

Vice-campeão da Libertadores em 2002, o São Caetano está entre os últimos 15 colocados. A equipe do ABC paulista, que viveu um período de glórias no início do século, foi rebaixada para a Série A4 do Campeonato Paulista e vive o fundo do poço de sua história.

A equipe paulista ocupa o 224° lugar e caiu 29 posições em relação ao ranking do ano passado. O Azulão soma apenas 51 pontos na lista -a título de comparação, o líder Flamengo acumula 16.996 pontos.

O Sinop, time que atuou como "pai" de Rogério Ceni ao revelar o ex-goleiro para o futebol, está empatado com os paulistas. O clube de Mato Grosso disputa a 2ª divisão do estadual e, apesar de não ter perdido pontos, desabou 31 colocações de 2024 para 2025.

O fim da lista da CBF reúne outros times famosos, como a Cabofriense (RJ) e Pelotas (RS). A lanterna está com o Barbalha (CE), que ocupava a antepenúltima posição na última lista.

O ranking só traz clubes que disputaram alguma competição nacional nas últimas cinco temporadas - mesmo que apenas por um jogo, como no caso da Copa do Brasil. Há times espalhados pelo país, portanto, que não chegam a fazer parte do levantamento.

Veja os últimos 15 colocados do Ranking da CBF

223° lugar - Goiânia: 64 pontos (-20 posições)

224° lugar - São Caetano: 51 pontos (-29 posições)

224° lugar - Cabofriense: 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Pelotas: 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Nacional (PR): 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Tubarão: 51 pontos (-31 posições)

224° lugar - Vitória da Conquista: 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Jaciobá (AL): 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Sinop: 51 pontos (-31 posições)

224° lugar - Atlético (PB): 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Baré (RR): 51 pontos (-20 posições)

235° lugar - Santa Cruz (RS): 50 pontos (-14 posições)

236° lugar - Aquidauanense (MS): 45 pontos (-21 posições)

237° lugar - Santana (AP): 20 pontos (-2 posições)

238° lugar - Barbalha (CE): 15 pontos (-3 posições)

Veja os 10 primeiros

- Flamengo (16.996 pontos)

- São Paulo (14.832 pontos)

- Palmeiras (14.536 pontos)

- Corinthians (13.802 pontos)

- Atlético-MG (13.713 pontos)

- Athletico-PR (13.464 pontos)

- Fluminense (12.058 pontos)

- Botafogo (11.652 pontos)

- Fortaleza (11.616 pontos)

- Grêmio (11.531 pontos)