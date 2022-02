Raniel fica sem parceiro Nenê, suspenso, em visita do Vasco ao Audax-RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Nenê e Raniel atuaram juntos no Vasco somente em seis partidas pelo Campeonato Carioca até aqui, mas já têm números e muita história para contar que envolvem artilharia, gols, assistências e recompensas em dinheiro.

Atualmente, o experiente Nenê é o artilheiro isolado do Estadual, com cinco gols, seguido justamente por Raniel, na segunda colocação, com quatro. Mais do que os tentos, a dupla mostra cada vez mais entrosamento.

Nenê já deu duas assistências para Raniel, e o atacante sofreu na quinta-feira (17) a falta que resultou no golaço do meia na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, pela sétima rodada da Taça Guanabara.

Disposto a renascer na carreira, Raniel prometeu no início da temporada pagar R$ 500 por cada assistência que recebesse no Vasco. Deste modo, já desembolsou R$ 2 mil, sendo metade disso para o amigo Nenê, que se mostrou empolgado após o duelo com o Bangu.

"Feliz também por ter dado mais uma assistência para o Rani, mais quinhentinhos", disse, aos risos, em entrevista ao Cariocão TV.

A parceria, no entanto, precisará ser momentaneamente interrompida em confronto com o Audax-RJ a partir das 16h deste domingo (20), já que Nenê, com três cartões amarelos, estará suspenso.

Além dele, Juninho e Bruno Nazário também cumprirão suspensão semelhante.

Com 16 pontos, o Vasco é o terceiro colocado do Carioca. Já o Audax-RJ, que vem de goleada por 4 a 0 sofrida para o Volta Redonda, aparecia em oitavo no início da rodada, com sete pontos.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (20)

Árbitro: Bruno Mota Correia