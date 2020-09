Raniel é diagnosticado com Covid-19 e desfalca o Santos por dez dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Raniel, do Santos, testou positivo para o novo coronavírus e agora deverá ficar afastado do elenco durante dez dias, quando cumprirá quarentena em isolamento.

O diagnóstico foi obtido pelo clube em bateria de exames realizada após o empate com o Vasco na última quarta-feira (2).

Durante o período de afastamento, o jogador irá desfalcar o Santos ao menos nas três próximas partidas do time pelo Campeonato Brasileiro: contra Ceará, neste sábado (5), Atlético-MG e São Paulo.

Pouco antes de ser infectado, o jogador havia se recuperado de um trauma no joelho esquerdo e tentava se firmar no time titular de Cuca, após ter superado disputa com Kaio Jorge, que agora deverá voltar à formação principal alvinegra.