Ramiro move mais um processo contra o Corinthians e cobra R$ 4,7 milhões

Questionado sobre o processo de Júnior Moraes, o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, afirmou no último sábado que o atacante é covarde e mentiroso, segundo o GE.

Atualmente no Cruzeiro, o meio-campista Ramiro moveu mais um processo contra o Corinthians, dessa vez na Justiça do Trabalho. Ele cobra R$ 4,7 milhões do clube, referentes a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verbas rescisórias e multas.

