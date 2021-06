Ramiro joga todas na 'reta final' e pode forçar Sylvinho a testar a base

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Prestes a deixar o Corinthians, Ramiro segue como peça importante do elenco e vive sequência na "reta final" antes de ir por empréstimo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. Quando deixar o clube, pode acabar forçando o técnico Sylvinho a testar opções vindas da base. O Corinthians enfrenta o Fluminense neste domingo, às 16h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador avisou no começo do mês que não iria "desprezar" Ramiro enquanto ele estivesse no Corinthians, e cumpriu a palavra: o meio-campista jogou todas as oito partidas desde que Sylvinho chegou. Foram 320 minutos no total, e a média de 40 por partida é ligeiramente maior do que nos 20 jogos da temporada com Mancini.

O caso é que Ramiro está de malas prontas para deixar o país. A despedida do Corinthians pode ser já neste domingo (27), na visita ao Fluminense, ou no clássico de quarta-feira (30) contra o São Paulo. Seja como for, daí em diante o posto de 12º jogador passa a estar vago, e Sylvinho pode se ver forçado a distribuir estes minutos para jogadores formados na base.

Roni já tem jogado bastante ao lado de Gabriel. Então surgem como opções dois volantes que não vêm tendo espaço com Sylvinho: Mandaca, que nunca jogou com o técnico, Xavier, que recentemente teve lesão muscular.

O técnico ainda tem Adson e Vitinho à disposição, mas já disse que o último tem "características muito diferentes" das de Ramiro. O elenco ainda conta com Thiaguinho, que passou o último Paulistão emprestado à Inter de Limeira-SP.

FLUMINENSE

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Yago, Martinelli e Nenê; Kayke (Caio Paulista), Gabriel Teixeira e Fred. T.: Marco Aurélio de Oliveira

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô; T.: Sylvinho

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h00 (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)