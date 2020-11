Ramires é multado no Palmeiras e se desculpa após ser dispensado de treino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras decidiu multar Ramires depois de o jogador ser visto em uma festa nesta quinta-feira (12), em São Paulo (SP). Por estar em um local fechado e muitas vezes sem máscara, o meio-campista teve de realizar um novo teste de PCR para a Covid-19 nesta sexta (13) e em seguida acabou dispensado do treino. Ele só voltará às atividades após o resultado do exame.

O jogador estava em seu tempo livre, mas o incômodo se deu por aparecer em um local com aglomeração e sem levar em conta os protocolos de saúde. Ramires havia feito exame para a Covid-19 antes de sair e o resultado foi negativo. Ele pediu desculpas pelo ato.

"Gostaria de pedir desculpas a todos por não ter dado um bom exemplo de conduta em meio a essa situação que estamos vivendo por conta do Covid-19. Errei, me arrependo, e por isso estou vindo aqui para dar essa satisfação para todos vocês. Nunca tive nenhum problema de indisciplina em mais de 15 anos de carreira e torço para que isso seja levado em conta em meio a tantos julgamentos. Batalhei muito e honestamente durante toda a minha vida para construir a minha história. Que esse episódio não sirva para definir minha honestidade, caráter e integridade. Não só como jogador, mas também como pessoa", postou Ramires, em sua página no Instagram.

O clube, contudo, preferiu testá-lo novamente após a festa, já que vive um momento com crescimento de casos de coronavírus no elenco. Cinco jogadores foram diagnosticados na semana: Luan, Gabriel Menino (durante testes na seleção brasileira), Danilo, Gabriel Silva e Rony.

Os registros do camisa 18 na festa geraram grande incômodo nas redes sociais, e a Mancha Alviverde pediu até a rescisão de contrato. O Verdão, embora considere grave o ato do meio-campista, não vê margem para discutir o fim do vínculo. Ramires tem contrato até junho de 2023.