Rafinha revela mal-estar com técnico Van Gaal por veto no Bayer de Munique

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Rafinha fez, recentemente, sua estreia como comentarista esportivo na TV Globo na Copa do Mundo do Qatar. Nesta quinta-feira (25), em seu segundo jogo na nova função, o ex-São Paulo fez uma revelação sobre o treinador Louis Van Gaal, durante a transmissão da partida entre Holanda e Equador.

"Não gosto muito do Van Gaal, não", disse Rafinha, que prosseguiu: "Ele também não gosta de mim. Na minha casa ele não vai jantar nunca".

Rafinha explica que poderia ter acertado com o Bayern de Munique antes do previsto, mas o holandês impediu sua contratação. Não é a primeira vez que o paranaense de 35 anos faz comentários negativos sobre o treinador.

"Nós nunca tivemos problemas, pois nunca conheci ele pessoalmente, mas, na época, ele vetou minha ida para o Bayern de Munique, em 2010. Tive que esperar ele sair do Bayern, para eu ser contratado. Ele não gosta muito de brasileiro", concluiu, ao ser perguntado pelo narrador Gustavo Villani sobre o problema.

O lateral-direito Rafinha iniciou sua carreira no Coritiba, mas tem uma trajetória longa no futebol alemão. Esteve no Schalke entre 2005 e 2010, e no Bayern de 2011 a 2019. Voltou ao Brasil, para jogar pelo Flamengo. Após passagem vitoriosa na Gávea, passou por Olympiakos, Grêmio e São Paulo - seu último clube.

Sua chegada no clube alemão coincidiu com a saída Van Gaal, experiente treinador, que deixou o comando bávaro justamente na temporada 2010-11. Ele soma passagens no Ajax, Manchester United e Barcelona, além da seleção holandesa, onde está atualmente. Tem longo histórico de desavenças com atletas brasileiros.