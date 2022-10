Rafaela Silva é bicampeã mundial após dois anos de suspensão

Daniel Cargnin, medalhista de bronze no Japão, venceu na final em Tachkent o italiano Manuel Lombardo e conquistou o bronze. O título de Cargnin encerra um jejum de cinco anos sem medalhas do Brasil entre os atletas homens.

Silva ganhou seu primeiro título mundial em 2013, no Rio de Janeiro, e se tornou a primeira brasileira a se sagrar campeã mundial de judô. Nos Jogos do Rio, ela conquistou sua primeira medalha de ouro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dois anos suspensa por doping, a judoca Rafaela Silva, 30, conquistou seu segundo título mundial na categoria até 57 kg neste sábado (8), em Tachkent, no Uzbesquistão. Na decisão, ela derrotou a japonesa Haruka Funakubo com um waza-ari a poucos segundos do final e se emocionou com a vitória.

