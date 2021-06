Rafael Nadal está fora de Wimbledon e da Olimpíada de Tóquio

A atleta desistiu de Roland Garros após receber uma multa de US$ 15 mil por não conceder entrevista coletiva. Também foi ameaçada de desclassificação e suspensão caso voltasse a descumprir o regulamento. No comunicado de desistência, ela explicou que sofre com períodos depressivos desde 2018 e que as entrevistas coletivas são momentos negativos para a sua saúde mental.

Nadal jogou nos últimos meses em Monte Carlo, Barcelona, Madri, Roma e Roland Garros, quando perdeu para Novak Djokovic uma acirrada semifinal com 4 horas e 11 minutos de duração. Foi apenas a sua terceira derrota no saibro parisiense, onde venceu 105 partidas na carreira.

"Nunca é uma decisão fácil de tomar, mas depois de ouvir o meu corpo e discutir com a minha equipe, compreendo que é a decisão certa”, afirmou o bicampeão de Wimbledon (2008 e 2010) e duas vezes medalhista de ouro olímpico (simples em 2008 e duplas em 2016, quando foi o porta-bandeira espanhol no Rio).

O espanhol de 35 anos disse que a diferença de duas semanas entre Roland Garros, finalizado no último fim de semana, e Wimbledon, que começará em 28 de junho, não será tempo suficiente para ele se recuperar depois de uma temporada exigente no saibro, em que disputou cinco campeonatos. O torneio de tênis da Olimpíada começará em 24 de julho.

